Военные КНДР должны быть готовы в случае непредвиденной ситуации умиротворить всю Южную Корею, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«Народная армия должна внимательно следить и чутко управлять быстро меняющейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове <…> и должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи <…> включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Ким Чен Ын.

Он заключил, что военная промышленность станет надежным гарантом реализации стратегии оборонного развития КНДР за счет производства техники.