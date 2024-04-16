Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил армию подготовить список целей для удара по Ирану в ответ на ракетную атаку, сообщает The Washington Post.

Как рассказал изданию чиновник, знакомый с дискуссией, Израиль обдумывает ответные меры, которые «пошлют сигнал» Ирану, но не приведут к жертвам. Военно-политический кабинет Израиля рассматривает два варианта: потенциальный удар по объектам в Тегеране или кибератаку.

«Все согласны с тем, что Израиль должен ответить. Как реагировать, когда реагировать, вот в чем вопрос», — сообщил источник.

Профессор Уди Зоммер из Школы политических наук Тель-Авивского университета и Городского университета Нью-Йорка полагает, что сдержанный ответ Израиля на агрессию Ирана принесет стране очки на мировой арене и поможет восстановить отношение с соседними арабскими государствами.

«Несмотря на то, что сейчас тяжелые времена, это огромная возможность. Иногда у тебя появляется второй шанс в жизни, и Израиль только что получил его», — отметил профессор, добавив, что у страны есть «редкий шанс» собрать антииранскую коалицию.

Бывший замначальника Генерального штаба армии Яир Голан считает, что Израилю нужно действовать разумно и сплотить союзников для борьбы с Ираном.

«Израиль с разной интенсивностью воюет с Ираном уже много лет. Это не прекратится ни завтра, ни послезавтра. И это не прекратится, если Израиль отреагирует прямо сейчас. Иран эскалировал войну», — заключил он.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что Вашингтон не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана.

В свою очередь, высокопоставленные чиновники из администрации президента и минобороны США отмечали обеспокоенность Вашингтона тем, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Великобритания, Франция и Германия также призвали израильское руководство воздержаться от ответных ударов по Ирану, поскольку это может развязать крупномасштабную войну на Ближнем Востоке.

В ночь на 14 апреля Иран и подконтрольные ему группировки произвели масштабную серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), всего было выпущено около 350 дронов и ракет, 99% из которых удалось сбить. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске. (moscowtimes.ru)