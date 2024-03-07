Администрация США приняла решение о создании порта на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в анклав по морю через Кипр. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном инициативам США по доставке помощи палестинцам.

«Сегодня президент [США Джо Байден] в послании «О положении страны» объявит о том, что он поручил американским военным чрезвычайную миссию по созданию порта в Газе в сотрудничестве со странами-единомышленниками и партнерами по гуманитарной деятельности», – сказал он.

«Первые поставки будут осуществляться через Кипр при поддержке американских военных и коалиции партнеров и союзников», – отметил чиновник, уточнив, что реализация инициативы займет несколько недель. «Силы, которые будут задействованы в этой миссии, уже находятся в регионе либо будут переброшены туда в ближайшее время», – добавил он.

Представитель администрации США отметил, что инициатива основывается на предложении Кипра, получившем название «Амальтея». Она предусматривает «создание платформы в порту города Ларнака для транспортировки помощи и проверки израильскими чиновниками грузов, направляющихся в Газу». Он также выразил надежду на то, что со временем порт превратится в коммерческий объект. (ТАСС)