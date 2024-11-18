Как передает #, об этом сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе министерского круглого стола по вопросам глобальной прозрачности в области климата.

По его словам, улучшенная система прозрачности в рамках Парижского соглашения позволяет отслеживать прогресс в достижении общих целей, укреплять доверие и уверенность, а также выявлять области, где необходимо ускорить действия.

«Мы находимся в критический момент для реализации улучшенной системы прозрачности (ETF), с дедлайном для подачи первых двухлетних отчетов о прозрачности (BTR) в конце этого года. Подписание BTR является важным шагом в использовании и эффективной реализации системы ETF», — отметил Я. Рафиев.

Он выразил благодарность странам, которые уже подали свои отчеты, и предложил отметить этот важный момент, вручив им сертификаты как «чемпионам BTR».

Он подчеркнул, что в рамках председательства Азербайджан стремится поддержать развивающиеся страны в подготовке и своевременном завершении их отчетности. Для этого была создана Платформа климатической прозрачности в Баку, которая является важным шагом для содействия эффективной реализации системы ETF. Эта инициатива направлена на укрепление взаимного доверия, поддержку развивающихся стран в подготовке и подаче отчетов, а также на обмен опытом и уроками, полученными в процессе работы.

«Мы уверены, что сотрудничество через эту платформу поможет укрепить усилия всех стран в области прозрачности, обеспечивая более эффективное выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения и создавая основу для достижения наших климатических целей», — добавил Я.Рафиев.