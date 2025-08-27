Окончательное решение о ликвидации Минской группы ОБСЕ ожидается 1 сентября.

Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках встречи с членами Молодежной организации Движения неприсоединения.

По его словам, для подписания мирного договора было два основных условия.

«Одним из них была ликвидация Минской группы ОБСЕ, а другим — внесение изменений в Конституцию Армении и одно из них уже выполнено.

Было совместное обращение министров иностранных дел двух стран по поводу ликвидации Минской группы ОБСЕ. Окончательное решение по этому поводу ожидается 1 сентября»,- добавил он.