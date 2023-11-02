Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что решение об импичменте президента США Джо Байдена будет принято «очень скоро». Сообщает The Guardian.

В материале говорится, что предшественник Джонсона Кевин Маккарти объявил о расследовании поведения президента еще в сентябре текущего года, впрочем он был отстранен от должности спикера уже через несколько недель. Расследование сосредоточено на обвинениях в коррупции вокруг президента и его семьи, в частности его сына Хантера Байдена.

«Республиканцы провели слушания в едином комитете по этому вопросу, который многие восприняли как провал после того, как их свидетели заявили, что расследование было обоснованным, но доказательств того, что президент нарушил закон, так и не был найден. Еще один удар был усилием. нанесено, когда Кен Бак, консервативный республиканец, вчера объявивший, что не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, написал колонку в газете Washington Post, в которой утверждал, что импичмент Байдена – плохая идея», – говорят в The Guardian.