Ради благополучия в стране казахстанцы должны поддерживать действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев, передает ТАСС.

«Сейчас в это непростое время я благодарен Богу, что в нашей стране мир. Чтобы благополучие продолжалось, нужно поддерживать действующего главу государства. Когда мы сплочены, мы сильны», — приводит телеканал «Хабар 24» слова Назарбаева, произнесенные на поминальном обеде в главной мечети Астаны по случаю смерти его брата Болата Назарбаева.

70-летний бизнесмен и меценат Болат Назарбаев умер 13 ноября в результате повторного инфаркта.

В октябре Токаев призвал соотечественников придерживаться «исторической справедливости» и не забывать о заслугах бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева, «внесшего огромный вклад в укрепление основ нашей страны как независимого государства».