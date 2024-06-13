Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович предстанет перед судом в России по обвинению в шпионаже. Это официально прекратит любые будущие апелляции на заключение под стражу, пишет ABC News.

Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод» по производству и ремонту военной техники.

Гершкович отрицает свою причастность, а Государственный департамент США заявил, что он был задержан неправомерно.

Прокуроры впервые публично обвинили Гершковича в работе на ЦРУ, бездоказательно утверждая, что он собирал «секретную информацию» о танковом заводе в Свердловской области. Ранее прокуроры утверждали, что Гершкович работал на иностранную спецслужбу, не уточняя, на какую именно.

Гершкович, The Wall Street Journal, правительство США и многочисленные коллеги Гершковича категорически отрицают, что он работал шпионом, и утверждают, что он выполнял свою работу в качестве репортера.

В марте родители Гершковича заявили ABC News, что они с оптимизмом смотрят на прогресс в деле их сына.

«Мы знаем, что правительство США очень серьезно относится к делу Эвана», — сказала его мать, Элла Милман, в эксклюзивном интервью ведущему программы «Доброе утро, Америка» Джорджу Стефанопулосу.

«Я думаю, что если вы позволите себе пессимизм… игра окончена», — сказала она. А у нас в семье говорят: «Мы движемся вперед. Движемся вперед», — добавила она.

Президент России Владимир Путин сделал первые за несколько месяцев комментарии по поводу задержания Гершковича 5 июня. «Я знаю, что администрация Соединенных Штатов действительно предпринимает энергичные шаги для его освобождения. Это правда. Но такие вопросы не решаются через СМИ», — сказал Путин. «Они любят такой тихий, спокойный профессиональный подход и диалог между спецслужбами», — добавил он.

Недавно Гершкович предстал перед московским судом на предварительном слушании 23 апреля в рамках обжалования обвинений в шпионаже. Его апелляция была отклонена, и он был заключен под стражу как минимум до 30 июня.