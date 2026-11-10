Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР начала расследование обстоятельств романтической связи между главой Nvidia Дженсеном Хуангом и предполагаемой сотрудницей китайских спецслужб. Тем временем скандал вокруг руководителя одной из крупнейших технологических компаний США вызвал резкое падение котировок ее акций, рыночная стоимость Nvidia сократилась на сотни миллиардов долларов.

В понедельник Трамп рассказал журналистам, что говорил с Хуангом после того, как в прессе появились данные о его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в работе на спецслужбы Китая.

В воскресенье Хуанг признал, что изменил супруге, а Nvidia начала независимое расследование ситуации. Компания также заявила, что, по ее данным, утечки секретной информации не было, а национальная безопасность США не пострадала.

Власти Китая заявили, что не проводили против Хуанга разведывательных операций. МИД страны назвал такие обвинения «полностью безосновательными, спекулятивными и призванными очернить и оклеветать Китай».

«Я его спросил: „Ты знал, что она шпионка?“. Он ответил: „Понятия не имел, что она шпионка“. И я ему полностью верю», — сказал президент США журналистам о своем разговоре с главой Nvidia.

На прошлой неделе в прессе появились публикации о том, что, по мнению американских спецслужб, Хуанг изменил жене с женщиной по имени Элис Хуанг (она однофамилица главы американской компании, а не его родственница), работающей на китайскую разведку. Элис Хуанг связана с расположенной в Сингапуре компанией Megaspeed, которая управляет дата-центрами и покупает чипы у Nvidia.

Трамп сообщил журналистам, что этим вопросом сейчас занимается ФБР, однако не уточнил, когда началось это расследование, и не предоставил других подробностей. ФБР отказало Би-би-си в комментарии.