Компания Nvidia представила новое поколение микрочипов Blackwell, предназначенных в первую очередь для разработок в сфере искусственного интеллекта. Производитель называет его самым мощным чипом в мире.

«Нам нужны более мощные графические процессоры. Поэтому, дамы и господа, я хочу представить вам очень, очень мощный GPU», — сказал генеральный директор компании Дженсен Хуанг на конференции разработчиков в Калифорнии, представляя новый чип.

В Nvidia отмечают, что платформа Blackwell, включающая сопутствующий софт, предназначена для сверхбыстрых вычислений, которые помогут осуществить прорывы в обработке больших объемов данных, инженерном моделировании, автоматизации проектирования электроники, разработке лекарств, квантовых вычислениях и генеративном ИИ.