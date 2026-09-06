Американские вооруженные силы способны нанести удары и потопить весь флот танкеров Ирана, если он продолжит атаки на корабли ВМС США в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Все просто: если Иран будет стрелять по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их танкеры. Все, что им нужно сделать, это не стрелять по ВМС США», — написал Хегсет в соцсети Х после того, как в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о ракетных ударах по трем иранским танкерам в ответ на атаки по американским военным кораблям.

«Иранский танкерный флот беззащитен — у Ирана нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил. Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут нанести удар по всем им», — подчеркнул шеф Пентагона.