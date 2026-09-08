Второй в очереди на британский престол, 13-летний принц Джордж, начал обучение в Итонском колледже, самой престижной в Великобритании частной школе-пансионе для мальчиков, где также учился его отец, принц Уильям.

Родители Джорджа, Уильям и Кэтрин, привели своего сына в Итон во вторник под проливным дождем.

Дорога до новой школы для них была совсем недолгой: колледж расположен недалеко от Виндзорского замка и обширного парка, где находится резиденция принца и принцессы Уэльсских.

«Добро пожаловать, удачи и приятной учебы!» — сказали Джорджу у входа в колледж директор Саймон Хендерсон и ректор сэр Николас Кольридж.

Теперь Джордж будет не только учиться в Итонском колледже, но и жить там. На территории учебного заведения расположены 25 общежитий, в каждом из которых размещаются около 55 учеников.

Несколько позже была обнародована фотография Джорджа в школьной форме, которая очень отличается принятой в обычных британских школах.

Ученики Итона носят черный фрак, жилет и жесткий белый воротничок.

В 1995 году, когда принц Уильям начинал учиться в Итоне, появились его снимки в такой же школьной форме.

Обучение в этой частной школе стоит около 65 тыс. фунтов в год. В прошлом здесь учились наследники престола и 20 премьер-министров Великобритании. Среди выпускников Итонского колледжа — недавние главы правительства Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон, а также актеры Эдди Рэдмэйн, Дэмиэн Льюис, Доминик Уэст и Том Хиддлстон.

До этого принц Джордж учился в частной школе Лэмбрук в графстве Беркшир, и в последнее время в британской прессе звучало немало предположений о том, где он продолжит обучение.