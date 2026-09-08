Единая туристическая виза для шести стран Персидского залива, которую называют «арабским шенгеном», будет запущена в ближайшее время.

Об этом заявил генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасем Мухаммед аль-Будайви, передает khaleejtimes.com.

Выступая на конференции «Диалог по безопасности и истории» в Эр-Рияде, аль-Будайви пояснил, что единая виза упростит иностранным туристам поездки между шестью странами-членами GCC – Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

Предполагается, что новый разрешительный документ, официально называющийся GCC Grand Tourist Visa, будет действовать по аналогии с Шенгенской визой, позволяя путешественникам посещать все государства блока без необходимости оформлять отдельные национальные визы.

«Это станет важным шагом на пути к укреплению интеграции стран Залива и облегчит передвижение посетителей между государствами GCC», — заявил аль-Будайви.

Идея единой визы была одобрена министрами туризма GCC в октябре 2023 года, а в ноябре того же года ее поддержали министры внутренних дел. В июне 2025 года министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук аль-Марри подтвердил, что виза уже утверждена и ожидает внедрения. Позднее появлялась информация, что пилотный этап системы может начаться в четвертом квартале 2026 года.

Точная дата запуска, стоимость, срок действия и детали процедуры оформления «арабского шенгена» остаются неизвестными. По предварительным данным, речь идет об электронной визе, которая позволит находиться в регионе от 30 до 90 дней, а ее стоимость может составить от $100 до $150.