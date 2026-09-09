Президент США Дональд Трамп после победы на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявил, что немецкие популисты на подъеме и не намерены терпеть действующие в стране миграционные законы.

«Грандиозный вечер недавно был у популистской партии в Германии. Они наконец устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть!» — написал Трамп в Truth Social.

Сам американский лидер всегда настаивал на ужесточении в США иммиграционного законодательства.