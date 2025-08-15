Иран приветствует любое сотрудничество и взаимопонимание на Южном Кавказе, снижение напряженности между соседними странами и странами региона, установление дружеских и искренних отношений.

Об этом сегодня в Кыргызстане на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

По его словам, по мнению Ирана, все страны Кавказа и Центральной Азии могут жить в условиях мира и стабильности друг с другом.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).