Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с критикой предложений европейских лидеров, находящихся с визитом в Киеве, по установлению перемирия между Россией и Украиной. Он обвинил глав Франции, Германии, Великобритании и Польши в том, что под прикрытием мирных инициатив они якобы выдвигают ультиматумы и угрозы в адрес Москвы. «Предполагалось, что Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибудут в Киев, чтобы говорить о мире. Но вместо этого они сыплют угрозами в адрес России: либо перемирие, чтобы дать передышку бандеровским ордам, либо новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы себе в пангендерные задницы!», — написал Медведев в социальной сети X.

В своем канале в Telegram российский политик напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о его заявлениях, касающихся безопасности гостей парада Победы в Москве. При этом Медведев позволил себе ряд резких и уничижительных выпадов в адрес Зеленского, намекнув на вероятность удара по Киеву. Однако зампред Совбеза тут же исключил подобный сценарий, поскольку, по его словам, российская армия «не занимается терроризмом». «Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дергайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом», — заявил он.

В субботу, 10 мая, в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск. Основной целью визита является демонстрация единой поддержки Украины. На повестке дня — совместный призыв к безусловному прекращению огня сроком на 30 дней между Киевом и Москвой.

Фридрих Мерц по прибытии в Киев подчеркнул, что в случае отказа Москвы от предложенного перемирия Россия столкнется с «масштабным ужесточением санкций». При этом он заверил, что Украина продолжит получать «всестороннюю помощь Запада, включая финансовую и военную». По словам Мерца, эти меры находят полную поддержку со стороны Вашингтона.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявили, что если Россия откажется от безоговорочного прекращения огня, Запад введет дополнительные санкции против Москвы. Эти заявления прозвучали в ответ на позицию Кремля, озвученную пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. По словам Пескова, Москва готова рассмотреть перемирие, но при условии прекращения западных поставок вооружений Украине в период прекращения огня.

«Путин выдвинул условия прекращения огня. А мы настаиваем на его полной безусловности. Мы отвергаем любые дополнительные требования. Россия и лично Путин обязаны сесть за стол переговоров о 30-дневном прекращении огня. В противном случае их ждут санкции. Мы едины в этом подходе, и именно этому посвящена встреча нашей коалиции», — подчеркнул Кир Стармер.

Тем временем, по информации Bloomberg, ссылающегося на источники среди американских и европейских официальных лиц, администрация президента США Дональда Трампа начинает рассматривать Владимира Путина как основное препятствие на пути к мирному урегулированию в Украине. Источники агентства также подтверждают, что в случае отказа Кремля от предложенного перемирия, США и их союзники готовы ввести новый пакет санкций.