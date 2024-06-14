Условия президента России Владимира Путина для прекращения войны в Украине нельзя назвать предложением о мире, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, требования, выдвигаемые хозяином Кремля, граничат с абсурдом и являются «пародией на международное право».

«Это не Украина должна выводить войска с украинской территории, а Россия», — подчеркнул Столтенберг, добавив, что условие Путина, которое предполагает прямо противоположное, «свидетельствует не о доброй воле» российского президента, а о его желании «достичь военных целей» в Украине. «То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию», — констатировал Столтенберг.

В связи с этим генсек НАТО подчеркнул, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

14 июня Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел заявил о готовности завершить войну с Украиной, если та откажется от четырех своих оккупированных регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — и выведет оттуда войска. При этом он потребовал, чтобы переход этих территорий, а также Крыма и Севастополя под контроль России был зафиксирован в международных документах.

Помимо этого, Путин заявил, что Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО, согласиться на «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус», а также пройти «денафицикацию» и «демилитаризацию», обеспечив права русскоязычного населения и признав «новые территориальные реалии».

В свою очередь, Запад должен отменить все санкции против России, подчеркнул Путин. Он назвал эти условия «мирным предложением», которое позволит «реально завершить войну» и постепенно «шаг за шагом» начать восстанавливать «добрососедские отношения» с Украиной. Ответственность за последствия отказа от его плана Путин заранее возложил на Киев и страны Запада, пригрозив им «продолжением кровопролития». (moscowtimes.ru)