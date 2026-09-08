В ходе торгового спора США и Канады вступили в силу ответные пошлины, введенные правительством в Оттаве в отношении ряда товаров из США. Со вторника, 8 сентября, Канада взимает дополнительные сборы в размере от 15 до 50% на американские изделия из стали и алюминия, молочную продукцию и ряд других наименований.

Некоторые виды морепродуктов были исключены из первоначального списка. Общая стоимость введенных пошлин составляет 20 млрд долларов (в пересчете 17,2 млрд евро), отмечает AFP.

Между тем президент США Дональд Трамп 7 сентября пригрозил запретить продажи самолетов канадского авиастроителя Bombardier в Соединенных Штатах. В посте​​ на своей онлайн-платформе Truth Social он призвал компанию из Квебека производить самолеты на территории США. «Если они хотят получить доступ к нашему рынку, они должны производить продукцию здесь», — написал Трамп.

В свою очередь канадский производитель со штаб-квартирой в Монреале отметил, что его деятельность в США позволила создать в этой стране десятки тысяч рабочих мест, а ежегодные расходы на закупки у американских поставщиков превышают 2,5 млрд долларов.

Торговый конфликт между США и Канадой обострился в августе после срыва переговоров. В ночь на 22 августа США ввели таможенные пошлины в размере 50% на ряд товаров из Канады: вино, мебель, молочную продукцию, цемент, одежду, удочки и хоккейное снаряжение. Новые меры вступили в силу после того, как представители двух стран не смогли согласовать новое торговое соглашение в ходе трехдневных переговоров в Вашингтоне.

В ответ на это премьер-министр Канады Марк Карни 22 августа объявил о введении контрмер. По его словам, его правительство идет на этот шаг «с неохотой». «Мы понимаем, что это приведет к росту цен и сужению выбора для канадцев», — заявил Карни. Кроме того, «некоторые американские компании и штаты являются невинными наблюдателями спора, которого они не хотели», добавил он.

Канадский премьер ранее также назвал причиной срыва переговоров изменения в предложенных США условиях, сделанные в последнюю минуту и являвшиеся «несправедливыми, нерыночными и ставившими под сомнение надежность любой сделки». (DW)