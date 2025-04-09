Европейский союз (ЕС) может ввести ответные пошлины против США, в результате которых будет нанесен удар по электорату президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ Европейской комиссии (ЕК).

Утверждается, что Еврокомиссия может ввести пошлины до 25% на ряд товаров из США стоимостью около €22,1 млрд. Предполагается, что возможные пошлины затронут экспорт из «красных (республиканских) штатов» на сумму $13,5 млрд.

Ограничения коснутся сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров — бобов, мяса, табака, железа, стали и алюминия.

Ожидается, что от пошлин ЕС сильнее всех пострадают «красные штаты» — Луизиана, Мичиган, Флорида, Канзас и Небраска.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.(Газета.Ru)