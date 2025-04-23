Евросоюз рассматривает возможность введения жестких ответных пошлин против США, а также сокращение закупок американских вооружений. Об этом сообщила газета Politico.

«Раньше мы говорили: да, мы можем его [президента США Дональда Трампа] умиротворить — покупать [истребители] F-35, комплексы [ПВО] Patriot, сжиженный природный газ и прочие американские товары, и он успокоится. Но я думаю, что это слишком упрощенная стратегия, это не работает, по крайней мере, точно не на сегодняшний день», — приводит издание слова депутата Бундестага Петера Байера.

По информации Politico, ответные меры могут включать создание новых каналов поставок вооружений, усиление автономности европейского военно-промышленного комплекса, а также применение так называемого антипринудительного инструмента (ACI). С помощью последнего Брюссель может ограничить деятельность американских компаний, банков, аннулировать патенты или помешать компаниям получать доходы от обновлений программного обеспечения или потоковой передачи. Кроме того, Германия, Франция и Польша также рассматривают возможность передачи будущих оборонных контрактов от США к европейским производителям.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля, при этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%