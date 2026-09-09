Во вторник президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, в том числе о запрете на импорт из Канады мотоциклов, молочной сыворотки, черной патоки, безалкогольного пива и ряда алкогольных напитков.

«Некоторые товары из Канады, указанные в приложении к настоящему объявлению, не подлежат ввозу в Соединенные Штаты с 00:01 по восточному времени 29 сентября 2026 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно приложению, под действие указа в частности подпадают мотоциклы, включая мопеды, с объемом двигателя более 800 куб. см.

Кроме того, эмбарго распространяется на безалкогольное пиво, тростниковую и иные виды патоки, а также молочное сырье.

Под запрет также попали пиво, яблочный сидр, вина и крепкие алкогольные напитки.

Помимо этого, с 15 сентября администрация президента США вводит дополнительные 50-процентные пошлины на сыры, сталь, алюминий, бумагу, мебель, светильники и другое.

В ходе пресс-конференции высокопоставленные представители администрации Трампа заявили, что этот шаг стал прямым ответом на введение Канадой новых пошлин.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа, выступая на пресс-конференции, заявил, что Белый дом также завершил «корректировку» уже действующих пошлин.

Согласно приложению, опубликованному на сайте Белого дома, 50-процентные пошлины были отменены в отношении соли, туалетной бумаги, постельного белья и деталей для удочек.

Представитель Белого дома также сообщил, что план Трампа по введению 50-процентных пошлин на легковые и грузовые автомобили остается в силе.