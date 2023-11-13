Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках перестановок в кабинете министров сменил глав Минздрава и Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Как следует из заявлений канцелярии на Даунинг-стрит, главой Минсельхоза после отставки Териз Коффи стал Стив Баркли, который до текущего дня занимал должность министра здравоохранения и социальных дел. Его преемником стала экс-замминистра финансов Виктория Аткинс.

В понедельник утром стало известно, что Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и назначил на ее место Джеймса Клеверли, ранее возглавлявшего Форин оффис. Должность руководителя МИД в свою очередь занял бывший премьер Дэвид Кэмерон. Председателем правящей Консервативной партии был назначен Ричард Холден, сменивший на этом посту Грега Хэндса.