Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал нарушающих законы королевства иностранцев не ехать в страну, «чтобы умирать». Губернаторы таиландских провинций должны привлекать к ответственности иностранцев, нарушающих местное законодательство, подчеркнул он.

Он указал, что нельзя «просто так создавать место для проведения религиозных обрядов по своему усмотрению», такие шаги «должны учитывать особенности тайского общества и культуры». «Недавно я узнал о запросе на строительство частного кладбища — это уже переходит все границы. Вам следует быть благодарными за то, что мы разрешили вам приехать сюда, приезжайте, чтобы честно зарабатывать на жизнь. Если вы собираетесь умирать, то езжайте и умирайте у себя дома, здесь вам умирать незачем и не пытайтесь нами пользоваться. Недопустимо также получать разрешение на открытие ресторана, а на деле устраивать там место для религиозных обрядов», — приводит слова премьера газета The Nation.

Чанвиракун отметил, что Таиланд рад иностранцам, но отношения должны быть взаимовыгодными. Он признал, что туризм привлекает в страну инвестиции, однако это не дает никому права ведения незаконной деятельности. Он добавил, что речь идет о выходцах из множества стран, включая государства Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки.

Глава таиландского кабмина подчеркнул, что ранее подписанные им правила депортации предоставляют должностным лицам необходимые механизмы. «Не стоит возвращаться к вопросу о том, откуда брать средства на оплату перелета при депортации, подобные вопросы говорят либо о том, что вы не продумали ситуацию, либо о попытке переложить ответственность на других. Это недопустимо. Депортация означает, что после принятия решения лицо обязано покинуть страну, я обеспечу покрытие расходов. Не используйте финансовые вопросы как предлог для бездействия», — добавил он.