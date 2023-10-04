Жители города Гросенхайн в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, чтобы не навлечь гнев президента России Владимира Путина.
С таким заявлением выступили в The New York Times.
Отмечается, что завод планировал построить самый известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall.
По данным газеты, 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект.
«Некоторые в Гросенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина», — говорится в публикации.