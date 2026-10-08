Иран мог ударить ракетами по крупным городам США, включая Лос-Анджелес и Сан-Диего, если бы получил ядерное оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Нам пришлось заняться Ираном, потому что иначе у него появилось бы ядерное оружие», — сказал американский лидер, оправдывая начало военной кампании США и Израиля против Ирана в феврале этого года.

7 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для прекращения войны Ирану следует сократить мощности по обогащению урана.