В Хельсинки в пятницу состоялась инаугурация нового президента Финляндии Александра Стубба. Он победил во втором туре выборов 11 февраля, набрав 51,6% голосов избирателей. С сегодняшнего дня он приступит к исполнению обязанностей главы государства.

Александр Стубб принадлежит к правоцентристской Национальной коалиционной партии. Ему 55 лет. В 2014-2015 году он был премьер-министром страны. Стубб сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Он выступает за расширение экономической и военной помощи Украине.

На пресс-конференции после подведения итогов выборов Стубб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. По его словам, дипломатические и официальные отношения между двумя странами не будут прерваны, но продуктивных контактов на политическом уровне не будет, пока Россия не прекратит войну. Поддержка Украины со стороны Финляндии останется неизменной. Внешняя политика Финляндии будет определяться в первую очередь членством страны в ЕС и НАТО.

Предшественник Стубба на президентском посту Саули Ниинистё выступил с прощальной речью перед правительством. Он поблагодарил государственных деятелей за то, что за 12 лет его пребывания в президентском кресле они вместе с ним работали на поддержку демократии и стабильности в Финляндии. Ниинистё подчеркнул, что за два его президентских срока многое изменилось, и в новых условиях Финляндия должна адаптировать свою внешнюю политику, чтобы остаться активным членом Евросоюза. (svoboda.org)