«Оставаться в союзе с Россией бессмысленно».

Как сообщает # со ссылкой на армянское издание “Past”, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время закрытой встречи с участием некоторых экспертов и представителей СМИ в начале прошлого месяца.

«По имеющимся у нас сведениям, еще в первой половине октября Никол Пашинян организовал закрытый сбор с участием экспертов и представителей некоторых информационных платформ и провластных средств пропаганды»,- сообщает газета.

Источник газеты, который был на встрече, сообщает, что, во-первых, Пашинян подтвердил, что происходит изменение внешней политики, то есть её вектора, свидетелями которого являются все, однако подчеркнул, что изменение не будет подаваться в специальном или официально объявленном развороте, так как некоторые внешние партнеры против этого разворота, в частности Иран, как намекнул Пашинян.

Соответственно, он отметил, что, тем не менее, это будет, но тихо, «мягко», и что поворот уже идет.

По сообщению того же источника, Пашинян заявил, что больше не будет участвовать в работах ОДКБ и СНГ, а также сообщил, что они (правительство) уже ищут замену этим структурам, более того, заверил, что скоро найдут.

Он сообщил, что когда найдут, то и объявят о внеблоковом статусе страны.

Пашинян отметил, что от западных партнеров есть очень интересные обещания по разным направлениям.

«По нашей информации, Пашинян высоко оценил свою команду, занимающуюся внешнеполитическими вопросами, сказав, что они проделали и делают огромную работу, и заверил, что результаты не заставят их ждать.

В ответ на многочисленные тревожные вопросы, поднятые участниками, Пашинян заявил, что оставаться в союзе с Россией бессмысленно, заверил, что русские больше никому ничем не могут помочь, ослаблены войной, санкциями, больше не являются прежними решалами.

В ответ на обеспокоенность, по словам источника, он сказал, что в случае ухода России Армении ничего не угрожает, поскольку они(русские) больше никого не могут наказать.

Было отмечено, что время от времени возможны напряженность, дистанционные и информационные атаки, но больше этого ничего не будет, и можно даже не обращать на это внимания, как это делает он сам».

Тем не менее, по сведениям газеты, многие участники вышли после встречи крайне обеспокоенными и встревоженными.