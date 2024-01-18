Российские власти ограничили работу московских аэропортов Внуково и Шереметьево. В первом не производился прием и выпуск самолетов. В пресс-службе Внуково сообщили, что ограничения были введены «по не зависящим от аэропорта причинам», передает ТАСС. Что именно вызвало остановку работы, не уточняется.

Как пишет Baza, во Внуково объявляли план «Ковер», который вводится силами противовоздушной обороны при нарушении границы или обнаружении в небе неопознанного материального объекта. Аналогичную информацию приводит Shot.

Самолеты, которые должны были приземлиться во Внуково, перенаправляли в Шереметьево, однако вскоре этот аэропорт также приостановил прием воздушных судов. Четыре рейса — из Ижевска, Минска, Санкт-Петербурга и Оренбурга — ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород, еще несколько остались в зоне ожидания.

В Росавиации сообщили, что временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов ввели «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Из-за чего возникла такая необходимость, агентство не указало. В 14:20 ограничения сняли.

Московские аэропорты закрывают уже в третий раз за последний месяц. Ранее план «Ковер» вводился в воздушных гаванях из-за появления беспилотников. Утром 18 января Минобороны РФ отчиталось об уничтожении одного дрона над территорией Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что это произошло в Подольске. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки беспилотников 19 декабря. Тогда Собянин и Минобороны отчитались об уничтожении дрона в Одинцовском городском округе Московской области.

22 декабря временно закрывался аэропорт Домодедово, расположенный недалеко от Подольска, где был сбит очередной беспилотник.

Атаки дронов на территорию России возобновились в конце ноября. Тогда их анонсировал начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Баранов, уточнив, что наземные операции из-за погодных условий будут приостановлены.