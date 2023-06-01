Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно вероятной судьбы так называемого Приднестровья. По его словам, Украина сыграет основную роль в ключевых процессах этого псевдообразования.

«Украина точно будет играть одну из главных ролей (в судьбе Приднестровья. — прим.), потому что у нас граница. Относительно того, что делать с теми, кто там на территории, с войсками… Они захотят жить — уйдут. Такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход», — сказал президент во время пресс-конференции в Молдове по итогам визита.

В четверг, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества.