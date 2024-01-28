Россия и Украина истощены затянувшейся войной, что может создать окно для диалога, заявил бывший верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

«Я думаю, что к концу этого года, возможно, после выборов в США, у нас появится момент для потенциальных переговоров», — сказал Ставридис в интервью WABC.

В то же время он отметил, что, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются обе стороны, они продолжают получать помощь из внешних источников, и это отсрочит заключение мирного соглашения.

По мнению Ставридиса, война между Россией и Украиной закончится по «корейскому сценарию»: в частности, Киеву придется согласиться с тем, что территории на востоке страны, а также Крым останутся под оккупацией, а Москве — с присоединением Украины к западному блоку.

«Я вижу, как Украина вступает в НАТО. Думаю, что очертания этой сделки станут более ясными по мере того, как будет продолжаться этот год», — отметил Ставридис.

В декабре экс-главком НАТО уже делал похожее заявление в своей статье для Bloomberg, отмечая, что, «в конечном счете, украинские войска вряд ли смогут изгнать Россию с большей части оккупированных территорий». «Возможно, [президент Украины Владимир] Зеленский рассмотрит возможность временной или даже постоянной уступки Крыма и „сухопутного моста“, соединяющего полуостров с Россией, в обмен на согласие с членством Киева в ЕС и НАТО», — писал Ставридис.

Зеленский неоднократно заявлял, что не собирается обсуждать возможность завершения войны на условиях отказа от захваченных Россией территорий. Диалог начнется только после полного вывода российских войск из Украины и возвращения всех оккупированных земель, включая Крым, подчеркивал он.

В свою очередь в Кремле отвергли киевскую «формулу мира». Президент России Владимир Путин отмечал, что она содержит «запретительные требования для переговоров» и настаивал на необходимости признания «геополитических реалий». Он назвал «завоеванными» оккупированные территории, отказался их возвращать и пригрозил Украине «потерей государственности», если она не согласится на его условия.

Вместе с тем сразу несколько западных изданий сообщили со ссылкой на близкие к Кремлю и американской администрации источники, что, несмотря на воинственную риторику и заявления о намерении продолжать войну, Путин по дипломатическим каналам выражает готовность к прекращению огня и переговорам.

По их словам, он не против рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса для Украины и даже может согласиться на ее членство в НАТО, угроза которого была центральным обоснованием для вторжения. Однако встречные условия включают пункты, которые Киев категорически отвергает — признание контроля Кремля над территориями, которые он оккупировал с 2014 года, что составляет примерно 18% Украины. (moscowtimes.ru)