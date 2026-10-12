НАТО намеренно не раскрывает, что может привести к срабатыванию 5-й статьи Североатлантического договора, подразумевающей коллективную оборону в случае нападения на члена альянса. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью польскому телеканалу TVP World, передает ТАСС.

«Мы преднамеренно сохраняем неопределенность относительного того, что может привести к задействованию пятой статьи», — сказал он.

При необходимости НАТО может применить и другие статьи договора, например четвертую — созыв Совета НАТО для консультаций в случае, если какая-то страна-член альянса заявила об угрозе ее безопасности, отметил военачальник. Между тем даже во время холодной войны эту статью задействовали «ноль раз», отметил Гринкевич.