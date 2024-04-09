Страны НАТО не хотят вступать в военный конфликт с Россией, поэтому текущей целью альянса является «сдерживание подобной войны», заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

«Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим», — сказал Каволи на конференции в Джорджтаунском университете, посвященной 75-летию НАТО. По его словам, чтобы избежать прямого конфликта с Россией, альянс поддерживает Украину, в которую вторглись российские войска.

Слова Каволи прозвучали на фоне заявлений ряда западных политиков, которые допустили столкновение НАТО с Россией в ближайшей перспективе. В частности, об этом говорили президент США Джо Байден, министры обороны США, Германии и Великобритании, а также лидеры Польши и стран Балтии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не ищет войны с Россией, но блоку нужно готовиться к возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия. В связи с этим Столтенберг призвал нарастить военное производство в Европе и сконцентрировать силы на сдерживании Москвы. Он также не исключил, что поражение Украины приведет к распространению боевых действий на соседние государства, в том числе на страны Балтии.

Президент РФ Владимир Путин называл заявления о возможном нападении России на страны НАТО «полной чушью». Он отмечал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» вступать в войну со странами блока. Также Путин предупреждал, что подобный конфликт приведет к «глобальной войне». В то же время он допустил возможность начала военного конфликта с европейскими государствами, если они первыми нападут на Россию. (moscowtimes.ru)