Россия потерпит поражение в войне против Украины, считает профессор Пекинского университета, директор Центра исследований России и Центральной Азии при Фуданьском университете Фэн Юйцзюнь.

По мнению эксперта, в прошлом участника кремлевского международного дискуссионного клуба «Валдай», фиаско украинского вторжения для президента Владимира Путина определят четыре фактора.

Первый — это высокий уровень сопротивления и национальное единство, проявленные украинцами. Второй — международная поддержка Украины, которая, несмотря на спад в последнее время, остается существенной.

Третьим фактором Фэн Юйцзюнь называет характер современной войны, зависящей от сочетания промышленной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки. Россия, по его наблюдениям, испытывает трудности в войне против Украины, а связано это может быть с тем, что страна до сих пор не восстановилась после деиндустриализации, пережитой после распада СССР.

Последним фактором является информация. По мнению Фэн Юйцзюня, Путин попал в информационный кокон из-за своей длительной диктатуры. Кремлю не хватает достоверных разведданных, а система, в которой работает российское руководство, лишена эффективного механизма исправления ошибок, приводит The Economist мнение эксперта.

Фэн Юйцзюнь подчеркивает, что поражение России благодаря этим четырем факторам является неизбежным и со временем Москве придется вывести войска со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. Победу России не гарантирует даже ее ядерный потенциал, считает профессор. В качестве примера он приводит вывод войск США, также обладающих ядерным оружием, из Кореи, Вьетнама и Афганистана.

Украинская война стала переломным моментом для РФ, пишет Фэн Юйцзюнь: она поставила режим Путина в широкую международную изоляцию и создала благоприятную почву для «всевозможных черных лебедей», то есть для разных непредсказуемых катастроф, с которым российская власть уже столкнулась и будет сталкиваться дальше. В качестве примера он приводит восстание ЧВК «Вагнер», этническую напряженность в России и недавний теракт в Москве.

Также украинский конфликт все больше убеждает республики бывшего СССР в том, что имперские амбиции России угрожают их независимости и территориальной целостности. «Все больше осознают, что победа России исключена, и эти государства разными способами отдаляются от Москвы: от формирования менее зависимой от РФ экономической политики до проведения более сбалансированной внешней политики. В результате перспективы евразийской интеграции, о которой говорит Россия, угасли», — указывает Фэн Юйцзюнь.

В то же время война заставила Европу осознать огромную угрозу, которую представляет Россия для безопасности континента и международного порядка. Многие европейские страны «отказались от своих иллюзий» по поводу РФ и Путина. Война заставила НАТО увеличить военные расходы и развернуть больше военной техники на востоке Европы. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО показали неспособность Владимира Путина использовать войну для предотвращения расширения Североатлантического альянса.

Фэн Юйцзюнь напоминает, что с начала войны Китай «провел два раунда дипломатического посредничества» и, несмотря на то, что успеха пока достичь не удалось, «никто не должен сомневаться в желании Китая завершить эту жестокую войну путем переговоров». «Это желание показывает, что Китай и Россия — совершенно разные страны. Россия стремится подорвать существующий международный и региональный порядок с помощью войны, в то время как Китай стремится разрешать споры мирным путем», — отмечает китайский профессор.

В заключение Фэн Юйцзюнь указывает, что если конфликт в Украине будет заморожен без «фундаментальных изменений в политической системе и идеологии России», то Кремль получит возможность восстановить силы и развяжет новые войны. (moscowtimes.ru)