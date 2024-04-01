Даже западные аналитики открыто говорят, что никакой значительной помощи Армении от Запада не будет, никакого союза с Западом и никаких гарантий от него не будет, заявил в интервью газете «Голос Армении» профессор Стэнфордского университета (США) доктор политических наук Артур Хачикян.

Европа делает Армении реверансы, принимает проармянские резолюции, а еë отношения с Россией продолжают стремительно ухудшаться. При этом на обывательском уровне в армянское общество усиленно вбрасывается идея, дескать, Запад нам поможет, констатировало издание, спросив у армянского политолога, что он думает о происходящих процессах.

По его словам, лишь очень наивные люди могут не понимать происходящего, тем более что Запад говорит об этом открыто.

«Недавно был опубликован доклад американской корпорации RAND. Напомню, что это крупнейший и авторитетнейший исследовательский центр. Так вот, аналитики RAND совершенно чëтко пишут, что ни Соединëнные Штаты, ни их союзники не хотят предлагать Армении гарантии безопасности, не говоря уже об официальном военном союзе, учитывая риски, которые могут возникнуть, если Армения будет вынуждена прибегнуть к таким гарантиям. И Армении стоит учесть это в своих стратегических расчëтах как в отношении Азербайджана, так и в отношении России. То есть нам следует уяснить, что никакой значительной помощи от Запада не будет, никакого союза с Западом не будет, никаких гарантий безопасности от Запада не будет», — сказал собеседник газеты.

По его словам, то, что Армения в настоящее время получает от Франции и Индии в плане вооружения, недостаточно для того, чтобы сдержать Азербайджан. И Армении, считают аналитики RAND, не следует портить отношения с Россией, можно их диверсифицировать, но не разрывать связи с РФ.

«Об этом, повторюсь, пишет самый авторитетный западный исследовательский центр. Почему мы не хотим понять происходящего — это уже вопрос к психологам и психиатрам, не ко мне», — говорит Хачикян.

По его словам, нынешние власти Армении «не знают, как управлять государством, не знают, что такое дипломатия, международные отношения, они преследует только одну цель — сохранить собственную власть и подчиниться западному влиянию, влиянию определëнных западных центров силы».

«А у тех цель — подчинить нас Турции, ибо по их замыслу Турция должна быть доминантной державой на Южном Кавказе. Обратите внимание, Турция уже начинает раздавать тендеры на строительство железной и автомобильной дороги через Зангезур. И мы лишаемся нашего газопровода из России, следующим шагом станет резкое взвинчивание цен на газ и далее — привязывание Армении к Азербайджану. Это план уничтожения Армении», — утверждает он.

Любопытные выводы, конечно. Но какие-то чересчур уж пессимистические. Вторя многим армянским комментаторам, Хачикян полагает совершенно не нужным хоть как-то обосновать свое утверждение о том, будто Азербайджан и Турция мечтают полностью уничтожить Армению. Для чего им это? На сей счет профессор (и многие подобные ему) хранит полное молчание. Такое ощущение, что преподаватель известного американского вуза не в состоянии понять простую вещь – если Турция и Азербайджан захватят Республику Армения, ничего кроме головной боли им это не даст – ведь мировое сообщество никогда не признает правомочными такие действия, и это естественно, поскольку они прямо противоречат нормам международного права. Кому это надо? Не легче ли просто по-соседски сотрудничать с маленькой Арменией, когда та наконец поймет, что это единственный нормальный путь к отношениям с ближайшими странами? Так в роли кого же выступает профессор Хачикян, озвучивая свои пессимистические прогнозы относительно дальнейшего существования армянского государства?

Своим мнением на сей счет поделились с # известные зарубежные эксперты.

Польский аналитик, профессор факультета политологии и международных исследований Торуньского университета имени Николая Коперника Роман Бэккер предлагает не рассматривать голоса каких-либо экспертов как репрезентативные для конкретной страны.

«Эксперты говорят от своего имени, а не от имени государства. Также стоит всегда спрашивать себя, какие политические взгляды у тех или иных экспертов, и какие страны (не только те, в которых они живут) им больше или меньше нравятся.

Также стоит проанализировать язык, которым они выражаются. Объективен он или эмоционален? Что встречается в их выступлениях больше — теоретические категории или пропагандистские фразы?», — отметил профессор.

Например, говорит он, фраза «определëнные силы» в вышеприведенном тексте — типичная пропагандистская формулировка советских времен.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая (Тбилиси) заявил, что он не разделяет подход Хачикяна в том, что Запад не заинтересован в налаживании отношений с Арменией. «Потому что иначе Запад может потерять Кавказ и каспийские энергоресурсы. Ведь здесь пролегает срединный маршрут в длину всей Евразии, а этот проход для Запада чрезвычайно важен. И у него тут есть проблемы. Потому что, во-первых, Грузия фактически сейчас занимает нейтральную, или я бы даже сказал, антизападную позицию. Во-вторых, наблюдаются натянутые отношения между Азербайджаном и Францией. А у Парижа появились свои геополитические интересы в нашем регионе. И неслучайно 5 апреля в Брюсселе будет созван своеобразный саммит с участием США, Евросоюза и Армении, на котором будут обсуждаться вопросы именно Южного Кавказа, и отношение Запада к этому региону», — отметил профессор.

В этом контексте, говорит он, Армения приобретает некий особый статус, чтобы после смены пророссийской ориентации на прозападную она стала типа осевым государством, ориентированным на продвижение интересов Запада в нашем регионе. «И в этом случае станет возможным усиление роли Франции на Южном Кавказе. Как это аукнется на состоянии региональной безопасности- это отдельный вопрос. То есть, здесь мы уже будем видеть прямую «холодную войну» между Францией и Российской Федерацией за влияние в нашем регионе. И мы можем стать свидетелями нового геостратегического баланса сил, который будет в корне отличаться от того, что мы видим сейчас. Вот что может ждать Армению в ближайшем будущем. Так что, в этом вопросе Хачикян несколько перегнул палку», — уверен Маисая.