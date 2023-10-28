Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска с целью восстановления связи в секторе Газа при помощи спутников Starlink. Об этом в интервью телеканалу Al-Hadath сообщил министр связи ПНА Ицхак Садр.

По словам министра, ПНА также сотрудничает с международными и гуманитарными организациями для доставки необходимого оборудования в Газу, а также ведет переговоры с Египтом для ввоза оборудования через КПП «Рафах». Садр добавил, что Starlink дала согласие на сотрудничество с Палестиной.

«Мы уже связались с компанией Starlink, ведем работу с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования, мы готовимся к покупке ряда установок… Компания Starlink дала положительный ответ», — заявил Садр.

Сектор Газа столкнулся с серьезными проблемами со связью и интернетом после массированных ударов Израиля. По данным телеканала Al Arabia, мобильная связь и интернет перестали работать в большей части анклава.

Starlink — это проект компании SpaceX, основанной американским миллиардером Илоном Маском. Целью проекта является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли. (gazeta.ru)