Американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лире. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Маск прокомментировал слова телеведущего Такера Карлсона о том, что гражданин США Лира с июля находятся в украинской тюрьме, где его пытают.

«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы», — написал Маск.

Он попросил Зеленского объяснить эту ситуацию американцам.

В апреле 2022 года блогер Гонсало Лире написал в соцсетях, что за ним охотятся украинские спецслужбы. В начале мая 2023 СБУ сообщила об аресте в Харькове иностранного блогера, который, по данным следствия, публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне.

По данным СБУ, фигурант имеет гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове.