МИД Израиля выразил негодование по поводу выступления на конференции в ООН президента Палестины Махмуда Аббаса. Возмущение у израильской стороны вызвал внешний вид палестинского лидера: значок на лацкане его пиджака, по мнению министерства, содержал намек на желание уничтожить еврейское государство.

22 сентября Аббас выступил на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного кризиса. Свое обращение он зачитал по видеосвязи, поскольку США отказали ему в визе. Во время выступления Аббас подчеркнул приверженность двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта, заявил о стремлении Палестины жить в мире, добрососедстве и взаимном признании с Израилем и пообещал провести президентские и парламентские выборы в течение года после окончания боевых действий в секторе Газа. При этом к лацкану его пиджака был приколот значок в форме ключа, символизирующего память об изгнании сотен тысяч палестинцев во время арабо-израильской войны 1948-1949 годов.

В МИД Израиля обратили внимание на эту деталь, опубликовав кадр выступления Аббаса, на котором этот значок обведен красным кругом. Глава Палестины выступал на фоне надписи с названием конференции, однако эта часть обрезана, а в заявлении МИД утверждается, что речь была произнесена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Опасная двуличность Махмуда Аббаса. Во время речи на Генеральной Ассамблее ООН он носил значок с ключом — несомненный символ того, что его цель — уничтожить Израиль», — считают в дипведомстве.

По мнению израильской стороны, палестинский президент якобы хочет «вынудить миллионы потомков арабов, покинувших Израиль в 1948 году, переселиться в Израиль, чтобы уничтожить единственное еврейское государство». «История имеет значение: в 1948 году арабский мир объявил войну Израилю, после чего из арабских стран в Израиль было изгнано гораздо больше евреев, чем арабов, покинувших Израиль. Арабским государствам давно пора предоставить гражданство потомкам тех, кто уехал в 1948 году. «Ключ» Аббаса — это старый план Организации освобождения Палестины: два государства для одного палестинского народа и уничтожение еврейского государства. Этого не произойдет», — полагают в МИД.