Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что отклонил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского парламента, передает NBC News. По его словам, времени для этого нет, учитывая напряженную законодательную неделю.

Как отмечает NBC News, Маккарти напомнил о том, что Зеленский и так встретился с законодателями. Он добавил, что украинского лидера приняли также, как и глав правительств Великобритании и Италии во время их визитов в 2023 году.

Зеленский приехал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер быв в столице Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед Конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

Ранее в конгрессе США признали, что Зеленский приехал не вовремя.