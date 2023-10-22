Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск предложил «Википедии» поменять свое название за $1 млрд. Об этом он написал на странице своей соцсети X (бывший Twitter).

При этом в качестве альтернативы предприниматель предложил неприличное название.

«Я дам им миллиард долларов, если они сменят свое название на «Дикипедию», — заявил Маск.

Dick — вульгарное обозначение мужского полового органа в английском языке.

В прошлом году Илон Маск раскритиковал «Википедию» за предвзятое редактирование статей, посвященных скандалу с сыном президента США Хантером Байденом.

До этого основатель «Википедии» Джимми Уэйлс сказал, что Маск «совершенно неверно» фиксирует проблемы у соцсети Twitter. По его словам, у Twitter «реальная проблема с троллингом и оскорблениями, а не с недостатком свободы слова».