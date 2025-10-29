Илон Маск 27 октября объявил о начале работы его собственной версии Википедии. Статьи в его новом проекте, интернет-энциклопедии Grokipedia, будет редактировать его же компания xAI, которая создала нейросеть Grok. В посте в сети X Маск пообещал, что в Грокипедии не будет пропаганды, которая, по его мнению, заполонила Википедию.

Сейчас на стартовой странице Grokipedia указано, что в ней уже почти 900 тысяч статей. В Wikipedia их почти восемь миллионов.

Илон Маск объявил о намерении открыть альтернативу Википедии еще в сентябре, и его поддержал, в частности, Дэвид Сакс, куратор вопросов искусственного интеллекта в администрации президента США Дональда Трампа.

«Википедия занимает доминирующие позиции. Я надеюсь, Грокипедия сможет бросить ей вызов и справить положение, — сказал Сакс в своем подкасте. — Но чем строить все с нуля, проще было бы, если бы Википедия прекратила отклонять и цензурировать консервативные издания».

Сооснователь Википедии Джимми Уэйлс, как напоминает газета New York Times, сказал журналистам, что ИИ, по его мнению, не сможет соперничать с точностью живой, создаваемой людьми интернет-энциклопедии.

Уэйлс, по его словам, сейчас возглавляет в команде Википедии группу, которая работает над тем, чтобы статьи ресурса были более нейтральными.

Лорен Дикинсон, пресс-секретарь Wikimedia Foundation, некоммерческой организации, которая управляет Википедией, в заявлении по поводу появления Грокипедии подчеркнула, что нейросети питаются знаниями, добытыми людьми.

«Люди из самых разных слоев общества, с разным опытом сотрудничают и приходят к консенсусу, вместе пишут нейтральную, живую историю человеческого знания, которая отражает наше разнообразие и нашу коллективную любознательность. Компании ИИ, генерируя контент, полагаются именно на это человеческое знание, и даже Грокипедии, чтобы существовать, нужна Википедия», — заявила Дикинсон.