Американский бизнесмен Илон Маск запустил свой аналог популярной онлайн-энциклопедии «Википедия» — Grokipedia. Альтернативный портал, доступный пользователям с понедельника, 27 октября, имеет похожий дизайн с формой поиска и статьями, в которых содержатся ссылки на источники.

Новая онлайн-энциклопедия создана компанией Маска xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта. Grokipedia версии 0.1 содержала в день запуска более 885 тысяч статей, которые, как утверждается, созданы с помощью ИИ компании Маска xAI. Для сравнения — только в англоязычном разделе «Википедии» их более 7 млн. Маск объявил, что «новая версия 1.0» будет «в десять раз лучше», чем нынешняя, но и она, по его мнению, уже лучше «Википедии».

Тем временем пользователи заметили, что некоторые тексты в Grokipedia основаны на статьях энциклопедии-конкурента, а некоторые практически дословно скопированы из них.

Кроме того, в отличие от «Википедии», новый портал не предоставляет пользователям возможности редактировать статьи, отмечает The Verge. В статьях указывается, что информация уже проверена ИИ. В названии конкурента «Википедии» содержится отсылка к чат-боту Grok, созданному на основе искусственного интеллекта xAI. Как отмечает dpa, в последние месяцы Grok вызывал дискуссии из-за антисемитских высказываний, а компания Маска сослалась на ошибки программирования.

Маск заявлял, что создает свою онлайн-энциклопедию в пику «Википедии», которую миллиардер считает инструментом «левой пропаганды». В некоторых статьях Grokipedia, в том числе, в материалах об изменении климата, рабстве и трансгендерности, продвигаются правые взгляды либо противоречащие сложившемуся научному консенсусу воззрения, пишет The Verge.

В свою очередь издание The Bell отмечает, что российские провластные и государственные СМИ уже начали хвалить Grokipedia за учет «исторических предпосылок начала СВО» в статьях об аннексированном Крыме. В материале РИА «Новости» среди прочего утверждается, что Grokipedia в отличие от конкурента «описывает исторические предпосылки» войны РФ против Украины. Кроме того, из сообщения российского госагентства следует, что статьи в энциклопедии Маска якобы соответствуют нарративам РФ о вторжении в Украину.