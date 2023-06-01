Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи обсудили создание воздушного щита для защиты украинских городов, а также ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО.

Об этом сообщается в Telegram Зеленского. «Отметил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Это именно то оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Оно помогает нам одержать победу. Проинформировал о ситуации на фронте. Для защиты нашего населения и гражданской инфраструктуры необходимо создать воздушный щит над украинскими городами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский и Сунак пообщались относительно саммита НАТО.

«Для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что будет еще одним мотивирующим фактором для Вооруженных сил Украины и всего украинского народа», — подчеркнул президент.