Генеральная прокуратура Украины объявила о начале досудебного расследования фактов жестокого обращения российских военных с украинскими военнопленными в Харьковской области. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает в Telegram офис Генерального прокурора. «В ходе мониторинга социальных сетей прокуроры обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на харьковском направлении», — говорится в сообщении.

Речь идет об опубликованных двумя днями ранее в соцсетях видео, на которых украинских пленных с повязками на глазах ведут цепочкой по лесной дороге. Конвоиры в грубой форме требуют от них петь гимн СССР, бьют идущих в цепочке спереди, а затем военный РФ стреляет из автомата в землю рядом с головой упавшего от удара украинца.

В офисе Генпрокурора Украины заявили о жестоком обращении и психологическом давлении на пленных. Действия военнослужащих, которые их сопровождали, назвали нарушением Женевских конвенций. «Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Харьковской области», — уточняют в прокуратуре.

Журналисты телеканала «Суспільне» идентифицировали одного из российских военных. По их данным, это 32-летний Алексей Киприн из Санкт-Петербурга, которого на видео называют позывным «Барс».

«Суспільне» в своем материале указывает, что журналистке канала удалось связаться с Киприным в мессенжере What´s App под видом российской пропагандистки. «Гимн пели плохо. Подзатыльников надавали и в лагерь военнопленных передали», — написал в ответ Кирпин.

Канал отмечает также, что этот российский военный в своих соцсетях ранее публиковал фото в военной форме разных лет с комментарием, что он «на страже Руси с 2014 года». По данным журналистов, он служил в милиции так называемой «ЛНР». Год назад Кирпин делился в соцсетях фотографиями своей награды «георгиевский крест» с подписью Путина, пишет «Суспільне». (DW)