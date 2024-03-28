Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

Как передает #, об этом заявили во время оперативного совещания Следственного комитета Российской Федерации, в рамках которого был заслушан отчет о ходе расследования.

По информации СК РФ, в распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления.

Доказана связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистами, следует из отчета СК.

Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.