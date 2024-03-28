Атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы находились под воздействием наркотических или психотропных веществ, сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах ТАСС, «РИА Новости» и телеграм-канал Baza.

«Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», — сказал собеседник ТАСС. При этом он не исключил, что нападавшие могли принимать запрещенные вещества не только в день проведения теракта.

Как уточнил источник «РИА Новости», если наличие в крови психотропных веществ подтвердится, это может стать отягчающим обстоятельством для обвиняемых в совершении теракта.

По данным Baza, кровь на проверку брали у задержанных граждан Таджикистана, которых ФСБ назвало непосредственными исполнителями теракта: Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова.

Также, как утверждает источник Baza, террористы приходили в «Крокус», чтобы срисовать обстановку и подготовиться к теракту. Фаридуни был в здании 7 марта, а другой подозреваемый приходил в «Крокус» два раза — 10 и 14 марта. За день до теракта, 21 марта, задержанные засветились на заправке «Газпромнефти» в районе Строгино и МКАД. Они заправляли белую «Рено», на которой после стрельбы в «Крокусе» попытались скрыться.