Эмин Агаларов в интервью Forbes допустил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» компанию могут национализировать.

На вопрос, есть ли такая вероятность, он ответил, что «это невозможно определить». «Риски есть любые. Я думаю, что «Крокус», к сожалению, никак не защищен сегодня от каких-то внешних факторов», — сказал Агаларов.

Он подтвердил, что сгоревший концертный зал, в котором погибли 145 человек, находится в залоге Газпромбанка, как и выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити».

На вопрос, насколько вероятно, что «Крокус» заберут, Агаларов вновь заявил, что «все возможно в сегодняшних реалиях», однако отказался давать оценку, сославшись на то, что он уже не находится «внутри процессов компании». «Я год не являюсь сотрудником «Крокуса», сижу в другом месте и занимаюсь другим бизнесом. Я не являюсь совладельцем «Крокуса»», — подчеркнул Агаларов.

При этом бизнесмен отметил, что для его отца это «самый сложный момент в жизни» и он «однозначно чувствует давление»: «В сегодняшних реалиях три слова: «Крокус» — Агаларов — теракт, и они теперь неделимы».

Агаларов считает, что это несправедливо. «Обвинять нас и делать виноватыми без какого-то расследования как минимум нечестно, — сказал он. — «Крокус Сити Холл» был нашим большим домом, он никогда не был для нас коммерческим объектом, а туда зашли террористы и расстреляли фактически наших гостей. В результате мы еще и оказались в информационном поле негодяями, которые не спасли тех, кого не удалось спасти».

Что касается восстановления концертного зала, по словам Агаларова, говорить об этом преждевременно. «Наверняка мы получим видение от людей в нашем государстве, и решение будет принимать отец, имея в виду все эти вводные. Но пока он об этом даже не думает», — сказал бизнесмен. Он добавил, что Араз Агаларов также до сих пор не провел оценку ущерба, однако уже известно, что страховка «в десятки раз меньше» стоимости постройки зала.

Ранее пострадавшие от теракта в «Крокус Сити Холле» попросили Следственный комитет возбудить уголовное дело против владельцев комплекса. Заявители считают, что здание не было оборудовано противопожарными системами в должной мере, поэтому собственников следует привлечь к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В данный момент Эмин Агаларов находится в Азербайджане, где занимается делами своего пятизвездочного курортного комплекса Sea Breeze Resort. При этом он подчеркнул, что «сбегать» никуда не собирается и в России у него также остался бизнес: фитнес-центры и рестораны. Бросать их Агаларов не планирует. (moscowtimes.ru)