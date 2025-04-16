Есть такой бородатый анекдот: «Как называется мужчина, который хочет, но не может? — Импотент! — А который может, но не хочет? — Сволочь».

Если рассматривать этот анекдот через призму мировой политики, а, точнее, внешнеполитического курса США относительно российско-украинской войны, главу Белого дома уж точно «сволочью» назвать нельзя. Эксцентричный политик и прагматичный бизнесмен всеми своими телодвижениями, заявлениями, речами и даже мимикой демонстрирует неуемное желание остановить войну между Россией и Украиной.

Видимо, «воробей», вылетевший из его уст в ходе предвыборной кампании и унесший с собой обещание прекратить военные действия за 24 часа, негативно действует на психику президента США Дональда Трампа, и будем честны, немного подгаживает его репутацию.

Главным препятствием на пути прекращения огня (о мире говорить слишком рано – авт.), безусловно, является Россия. Как только Трамп не обхаживал господина Путина ради того, чтобы доказать, что вышеприведенный анекдот не имеет к нему никакого отношения, и стимуляторы не нужны. Путин в его глазах и речах был и «хорошим парнем», и «желающим мира», и вообще во всем виновата Украина. Да и еще его предшественник Байден, как же без него.

Но, несмотря на все эти пляски «белодомного деда» вокруг да около «кремлевского» — на результат кот наплакал. Мало того, «русский медведь» откровенно надсмехается над реверансами «американского орла», не предпринимая не то что малейших усилий в мирном направлении, а, наоборот, подливает керосина в огонь войны в Украине.

За примерами далеко ходить не надо, благо дела не так давно минувших дней.

3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне.

Словно в насмешку над политической «мышиной возней» американцев по, якобы, достижению мира на российско-украинском треке, Москва бомбит Кривой Рог.

Российские ВС 4 апреля наносят ракетный удар с применением баллистической ракеты «Искандер-М». Атака произошла в вечернее время и пришлась на территорию с жилыми домами, рядом с детской площадкой и сквером. В результате погибли 20 человек, включая 9 детей.

Спустя несколько дней вновь удар по трамповской «недвижимости» с явным намеком на то, что тот может хотеть сколько угодно, но все равно «тяжел на подъем».

11 апреля тот же Стив Уиткофф летит в Санкт-Петербург, где встречается с президентом России Владимиром Путиным. Кремль сообщал, что в ходе переговоров обсуждались «аспекты украинского урегулирования», не приведя других деталей.

Через два дня, 13 апреля российские войска бомбят Сумы. «Глубоковерующий хороший парень», который, иногда даже свечки ставит в церкви, выбрал «удачный» день: Вербное воскресенье. Итог ракетного обстрела страшен: погибли более трех десятков человек, включая двоих детей, более ста ранены.

На фоне этих трагедий особенно омерзительно звучат слова Стива Уиткоффа, сказанные им в эфире телеканала Fox News.

По мнению спецпосланника, прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры позволили ему понять, что, «Путин хочет постоянного мира». Здесь, как говорится, нет не только слов, но и букв.

А что же Трамп? Да ничего, он продолжает демонстрировать поистине сказочную лояльность по отношению к Москве. Комментируя ракетный обстрел Сумы, Дональд Трамп заявил, что «удар по городу Сумы на северо-востоке Украины является ошибкой».

«Мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно», — отметил он.

Ошибку? Ошибка – это когда вместо мужского туалета заходить в женский, забыв взглянуть на табличку «М» и «Ж». А то, что произошло в Кривом Роге, Сумах, и происходит во всей Украине, называется военными преступлениями России.

Но при этом традиционно виноваты Байден и Зеленский. «Байден мог это остановить, и Зеленский мог это остановить, а Путин не должен был это начинать. Виноваты все», — сказал Трамп.

Здесь господин Трамп ошибается. Украина уж точно не виновата, что стала жертвой агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский не виноват, что он «не стал на задние лапки» и не сдался на милость врагу. Огульное обвинение Трампа всех и вся в начале войны не делает ему чести, ни как политику, ни как человеку. Даже вялый, словно извиняющийся упрек в адрес Путина, не сглаживает острые углы.

Хотя, если взглянуть на слова Трампа «крыловским взглядом», то доля правды в его обвинении в сторону Зеленского все же есть. Помните, «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»…