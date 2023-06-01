Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова вступить НАТО и ждет, когда к этому будет готов сам альянс. Об этом он сказал в ходе брифинга с главой Молдовы Майей Санду в Кишиневе, передает ТАСС.

1 июня украинский лидер прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский отметил, что «очень важно» будущее Украины в Европейском союзе. Говоря о НАТО, политик отметил, что гарантии безопасности очень важны для республики, а также для Молдовы.

Также Зеленский добавил, что обсудит с Санду в Кишиневе украино-молдавские отношения и подпишет ряд документов.

В ходе выступления Зеленский также поблагодарил жителей Молдовы за помощь беженцам с Украины.