Россия должна стать первой страной бывшего Варшавского договора, которая вступит в НАТО. Такую мысль в ходе переговоров с президентом США Биллом Клинтоном в Москве в январе 1994 года высказал тогдашний президент России Борис Ельцин. Расшифровку переговоров опубликовал, вместе с другими документами о визите Клинтона в Россию, Архив национальной безопасности США.

В сообщении Посольства США об обеде с участием Ельцина и Клинтона в подмосковной резиденции Ново-Огарёва 13 января 1994 года говорится, что Ельцин высказал мнение, что отношения между Соединёнными Штатами и Россией должны лежать в основе системы безопасности в мире. «Россия должна стать первой страной, которая вступит в НАТО. Потом могут последовать другие страны Центральной и Восточной Европы», — приводятся слова президента России. Ельцин предложил создать «своего рода картель» для обеспечения глобальной безопасности, в который вошли бы США, Россия и страны Европы.

После этого Ельцин признал, что в данный момент Россия не готова к членству в НАТО, и отметил, что не знает, какой будет реакция Китая на этот шаг. Он предположил, что какие-то соображения на этот счёт могли бы быть у ЦРУ, отметив, что в России больше нет КГБ, и она не может сама провести такое исследование. По словам Ельцина, распустив КГБ, Россия сэкономила много денег (в 1994 году существовала Служба внешней разведки России, а также Федеральная служба контрразведки — предшественница нынешней ФСБ).

Клинтон в ответ на слова Ельцина заявил, что в случае если Россия и другие страны Европы будут сотрудничать, мир в Европе может быть обеспечен на сто лет и даже больше. При этом он не прокомментировал высказывания российского президента о НАТО.

Опубликованы также документы о других переговорах Ельцина и Клинтона во время визита — они встречались несколько раз. Обсуждались в том числе реформы в России, вопрос о ядерном оружии в Украине, ситуация в Грузии. Ельцин заявил, что категорически не согласен с обвинениями в имперских амбициях, звучащими в адрес России. Клинтон, в свою очередь, говорил, что в ряде стран Европы растёт недоверие по отношению к Москве, особенно после успеха националистических и популистских сил на выборах в Госдуму в 1993 году, однако заверял, что сам он верит в успешный переход России к демократии и в то, что Россия должна играть большую роль в европейских делах. Тема расширения НАТО как таковая не обсуждалась. (svoboda.org)