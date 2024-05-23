Нейтральные страны, которые не являются членами Организации североатлантического договора (НАТО), но пользуются ее защитой, должны полноценно к ней присоединиться, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс на конференции по безопасности в Лондоне.

Он не стал прямо указывать на европейские государства, которые подпадают под этот критерий, но подчеркнул, что в настоящее время в мире «нет места нейтралитету», в том числе из-за угрозы, исходящей от России.

«Некоторые европейские страны извлекают существенную выгоду из присутствия НАТО, пользуются этими преимуществами и все же не присоединяются к коллективному сдерживанию на континенте. Однако когда волк подбирается к задней двери европейской безопасности, нейтралитету не должно быть места», — отметил Шэппс (цитата по Politico).

Издание называет в числе стран, о которых говорил британский министр обороны, Ирландию, Мальту, Австрию и Швейцарию. Шэппс дал понять, что Лондон намерен добиваться их присоединения к военному альянсу. «Я буду отстаивать интересы НАТО, привлекая в организацию всех, кто пользуется ее защитным зонтиком», — сказал он.

Шэппс также призвал действующих членов блока увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, хотя даже текущего порога в 2% пока достигли только две трети из 32 стран альянса. (moscowtimes.ru)